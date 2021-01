Fango da Netflix sulla Comunità di San Patrignano, simbolo di destra della lotta alle droghe (Di sabato 2 gennaio 2021) Un documentario parziale, pruriginoso, malizioso, realizzato da Netflix, fa discutere e amareggia chi da anni lotta contro la diffusione delle droghe e non rende giustizia a Vincenzo Muccioli e alla sua impresa realizzata con enormi sacrifici nel corso degli anni: salvare migliaia di giovani dalla droga, a cominciare dagli anni Ottanta, quando una certa cultura aveva favorito il diffondersi degli stupefacenti in tutto il mondo, come simbolo di libertà e di ricerca di se stessi. Una “moda” di sinistra che invece si era rivelata la più tragica e funesta delle pratiche, facendo stragi in Italia sotto l’occhio distratto dello Stato. Come del resto accade anche oggi anche grazie a una cultura antiproibizionista e stupidamente libertaria. Accade così che la Comunità di San Patrignano, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Un documentario parziale, pruriginoso, malizioso, realizzato da, fa discutere e amareggia chi da annicontro la diffusione dellee non rende giustizia a Vincenzo Muccioli e alla sua impresa realizzata con enormi sacrifici nel corso degli anni: salvare migliaia di giovani dalla droga, a cominciare dagli anni Ottanta, quando una certa cultura aveva favorito il diffondersi degli stupefacenti in tutto il mondo, comedi libertà e di ricerca di se stessi. Una “moda” di sinistra che invece si era rivelata la più tragica e funesta delle pratiche, facendo stragi in Italia sotto l’occhio distratto dello Stato. Come del resto accade anche oggi anche grazie a una cultura antiproibizionista e stupidamente libertaria. Accade così che ladi San, ...

