Fake news social su Andrea Russi, consigliere 5 stelle. "È finito in coma dopo il vaccino" (Di sabato 2 gennaio 2021) “E’ finito in rianimazione pochi minuti dopo il vaccino”: è la bufala circolata sui social in merito alla figura di Andrea Russi, consigliere comunale M5S a Torino, medico radiologo all’ospedale San Luigi di Orbassano.“Io sto bene”, ha affermato Russi dicendosi “sorpreso dalla Fake news ma soprattutto preoccupato: queste bufale sono pericolose per la società”. “E’ per queste cose - ha aggiunto - che la gente non si vaccina”.Russi si era sottoposto al vaccino anti Covid alcuni giorni fa, postando sul proprio profilo Facebook la fotografia scattata durante l’iniezione: fra i numerosi messaggi con dei complimenti se ne erano mescolati alcuni critici da parte di No Vax. Qualche internauta ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) “E’in rianimazione pochi minutiil”: è la bufala circolata suiin merito alla figura dicomunale M5S a Torino, medico radiologo all’ospedale San Luigi di Orbassano.“Io sto bene”, ha affermatodicendosi “sorpreso dallama soprattutto preoccupato: queste bufale sono pericolose per la società”. “E’ per queste cose - ha aggiunto - che la gente non si vaccina”.si era sottoposto alanti Covid alcuni giorni fa, postando sul proprio profilo Facebook la fotografia scattata durante l’iniezione: fra i numerosi messaggi con dei complimenti se ne erano mescolati alcuni critici da parte di No Vax. Qualche internauta ...

La replica del pentastellato: "Sto bene. Sono sorpreso e preoccupato: queste bufale sono pericolose per la società” ...

