Fabio Aru: “Corro a cuor leggero. Cosa chiedo al 2021? Voglio divertirmi per fare divertire” (Di sabato 2 gennaio 2021) Fabio Aru ha ripreso in mano la sua carriera sportiva e lo ha fatto dal basso. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha deciso di ripartire dal fango del ciclocross con l’obiettivo di rinascere dal punto di vista agonistico e ragalarsi delle stagioni degne di note, con l’intento di ottenere risultati in linea con quelli dei giorni migliori (vittoria alla Vuelta di Spagna 2015, due volte sul podio al Giro d’Italia, quinto al Tour de France 2017). Le ultime tre stagioni alla UAE Emirates sono state durissime, il 30enne è ora approdato alla Qhubeka-Assos e domani sarà in gara al Cross di Cremona, dopo il quarto posto di Ancona e il 15mo posto di San Fior. Fabio Aru è decisamente più pimpante e sorridente rispetto a quattro mesi fa, quando si ritirò dalla Grande Boucle, in un’intervista concessa a Tuttobiciweb: “Avevo bisogno di ricominciare dalle cose più ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)Aru ha ripreso in mano la sua carriera sportiva e lo ha fatto dal basso. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha deciso di ripartire dal fango del ciclocross con l’obiettivo di rinascere dal punto di vista agonistico e ragalarsi delle stagioni degne di note, con l’intento di ottenere risultati in linea con quelli dei giorni migliori (vittoria alla Vuelta di Spagna 2015, due volte sul podio al Giro d’Italia, quinto al Tour de France 2017). Le ultime tre stagioni alla UAE Emirates sono state durissime, il 30enne è ora approdato alla Qhubeka-Assos e domani sarà in gara al Cross di Cremona, dopo il quarto posto di Ancona e il 15mo posto di San Fior.Aru è decisamente più pimpante e sorridente rispetto a quattro mesi fa, quando si ritirò dalla Grande Boucle, in un’intervista concessa a Tuttobiciweb: “Avevo bisogno di ricominciare dalle cose più ...

zazoomblog : Ciclocross Fabio Aru in gara a Cremona! C’è neve sul tracciato! Orario e programma - #Ciclocross #Fabio #Cremona! - zazoomblog : Fabio Aru verso un ritorno al Giro d’Italia. La Corsa Rosa per risorgere - #Fabio #verso #ritorno #d’Italia. - infoitsport : Fabio Aru verso un ritorno al Giro d'Italia. La Corsa Rosa per risorgere - tuttobiciweb_it : Dopo mesi difficili, Fabio #Aru ritrova il sorriso e la felicità di correre in #bici: «È stata dura, ma nel #fango… - CentotrentunoC : #CICLISMO | Il messaggio di Fabio #Aru nell'ultimo dell'anno: 'Da parte mia c'è sempre stato impegno e professional… -