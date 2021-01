Fabio Aru ciclocross in tv 3 gennaio: orario, programma, come seguire il Trofeo Cittá di Cremona (Di sabato 2 gennaio 2021) Fabio Aru tornerà in gara domenica 3 gennaio e farà così il suo esordio con la maglia della Qhubeka-Assos, la nuova squadra per cui è tesserato dal 1° gennaio 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori si cimenterà in una nuova prova di ciclocross, dopo i due eventi a cui ha preso parte nei giorni scorsi: quarto posto ad Ancona, quindicesima piazza a San Fior. Il sardo monterà in sella per cimentarsi in una prova esigente di carattere nazionale, ovvero il Trofeo Città di Cremona – Memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia. La corsa, organizzata dal Vélo Club Cremonese B&P Recycling, andrà in scena nella campagna cremasca fuori Montodine, nonostante una fitta nevicata che ha complicato la vita agli organizzatori e che ha imbiancato il percorso. Grande lavoro per togliere la neve, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)Aru tornerà in gara domenica 3e farà così il suo esordio con la maglia della Qhubeka-Assos, la nuova squadra per cui è tesserato dal 1°2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori si cimenterà in una nuova prova di, dopo i due eventi a cui ha preso parte nei giorni scorsi: quarto posto ad Ancona, quindicesima piazza a San Fior. Il sardo monterà in sella per cimentarsi in una prova esigente di carattere nazionale, ovvero ilCittà di– Memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia. La corsa, organizzata dal Vélo Club Cremonese B&P Recycling, andrà in scena nella campagna cremasca fuori Montodine, nonostante una fitta nevicata che ha complicato la vita agli organizzatori e che ha imbiancato il percorso. Grande lavoro per togliere la neve, ...

