F1 | Lewis Hamilton è un pilota svincolato Chiesti 200 milioni alla Mercedes? Trattativa in stallo

Lewis Hamilton è ufficialmente un pilota svincolato. Il sette volte Campione del Mondo F1 è andato in scadenza di contratto con la Mercedes e da ieri è senza una squadra. Le trattative per il rinnovo sono in corso, ma le due parti sembrano non trovare un accordo per l'immediato futuro. Il rapporto proseguirà anche nel 2021 oppure il britannico dovrà trovare altre alternative? Alternative che non prevedono comunque la F1, visto che tutti i sedili delle altre formazioni sono occupati. Appare improbabile che l'iridato in carica non prosegua la propria carriera nella massima categoria automobilistica, ma al momento siamo in una fase di totale stallo. A fare un po' di luce sulla situazione è stato il Corriere dello Sport: "La vicenda si è fatta lunga e articolata e questo accordo ha più ...

