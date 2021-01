F1 | Lewis Hamilton ancora senza contratto | è braccio di ferro con la Mercedes

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) Quale futuro per? Tiene banco la sua vicenda in queste vacanze di Natale che coincidono con un mistero che si infittisce sempre di più sul pilota britannico. Il sette volte campione del mondo, infatti, è andato in scadenza diil 31 dicembre 2020 e così risulta addirittura come disoccupato in questi primi giorni di gennaio, in attesa di capire quale sarà il suo ruolo nel Mondiale di Formula 1 2021. A fine dicembre il tweet dellaera stato inequivocabile: ci sarebbero state a stretto giro di posta novità per quanto riguarda il legame trae la scuderia, e tutti o quasi davano per scontato il prolungamento. Da lì in avanti, però, silenzio radio: nel frattempo ha rinnovato Toto Wolff, spazzando via i dubbi sul futuro almeno dell’austriaco, ma di ...