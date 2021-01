Ex Forza Italia, transfughi di centrodestra e pure un’eletta M5s: ecco chi sono i senatori che Renzi rischia di perdere sulla strada della crisi (Di sabato 2 gennaio 2021) Ci sono ex sostenitori di Silvio Berlusconi, amiche di Totò Cuffaro e pure elette con il Movimento 5 stelle. sono i Renziani che potrebbero non seguire il capo in una missione ad alto rischio: far cadere il governo di Giuseppe Conte. Di cinque o sei di loro si chiacchiera da tempo. Da quasi un anno, e cioè addirittura da prima della pandemia, vengono indicati come i senatori di Italia viva pronti a tornare nel Pd. O a entrarci per la prima volta. Era il febbraio del 2020 e Il Corriere della Sera raccontava di un tentativo messo in campo da Dario Franceschini per sfilare a Matteo Renzi una manciata di voti in modo da mettere in sicurezza il governo pure a Palazzo Madama. I diretti interessati si affrettarono a scrivere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Ciex sostenitori di Silvio Berlusconi, amiche di Totò Cuffaro eelette con il Movimento 5 stelle.ani che potrebbero non seguire il capo in una missione ad alto rischio: far cadere il governo di Giuseppe Conte. Di cinque o sei di loro si chiacchiera da tempo. Da quasi un anno, e cioè addirittura da primapandemia, vengono indicati come idiviva pronti a tornare nel Pd. O a entrarci per la prima volta. Era il febbraio del 2020 e Il CorriereSera raccontava di un tentativo messo in campo da Dario Franceschini per sfilare a Matteouna manciata di voti in modo da mettere in sicurezza il governoa Palazzo Madama. I diretti interessati si affrettarono a scrivere ...

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Nell’ambito dello sforzo della Difesa in concorso all’operazione Igea si potrebbero impiegare per la somministrazione del vaccino i soccorritori militari coadiuvati da medi ...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Noi siamo pronti a votare a febbraio. No problem. C’è la legge elettorale e anche i nuovi collegi. La pandemia? In America hanno votato 150 milioni di persone. Renzi? Perde ...

