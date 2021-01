Everton, Ancelotti: “Khedira? Siamo concentrati sui nostri giocatori” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Khedira all’Everton? Al momento l’unica certezza è che il mercato è aperto e nulla di più. Se ci aspettiamo che arrivi qualcuno? Ora Siamo concentrati solo sul recupero dei nostri giocatori”. Queste le parole pronunciate da Carlo Ancelotti in conferenza stampa dopo il match tra il suo Everton e il West Ham. Il tecnico dei Toffees ha commentato le voci che vedrebbero Sami Khedira molto vicino alla squadra inglese nel mercato di gennaio, in cui il centrocampista tedesco lascerà con molte probabilità la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) “all’? Al momento l’unica certezza è che il mercato è aperto e nulla di più. Se ci aspettiamo che arrivi qualcuno? Orasolo sul recupero dei”. Queste le parole pronunciate da Carloin conferenza stampa dopo il match tra il suoe il West Ham. Il tecnico dei Toffees ha commentato le voci che vedrebbero Samimolto vicino alla squadra inglese nel mercato di gennaio, in cui il centrocampista tedesco lascerà con molte probabilità la Juventus. SportFace.

