Estrazione Lotto, Simbolotto e Superenalotto di oggi 2 gennaio 2021, in tempo reale (Di sabato 2 gennaio 2021) Andiamo a scoprire i numeri riguardanti l’Estrazione del Lotto, superenaLotto, simboLotto ed i jackpot messi a disposizione dalla Sisal. Estrazione Lotto (web source)Prima Estrazione del nuovo anno che si prospetta infuocata per gli italiani. Ormai la sfida al destino e la ricerca del colpo fortunato attraverso l’Estrazione è divenuta routine per la popolazione. Ci si attende insomma che qualcuno possa portare a casa la ‘sestina vincente’. L’ultima infatti risale a metà dello scorso anno, quando uno scommettitore riuscì ad indovinare i sei numeri vincenti in quel di Sassari. Leggi anche —> Chiara Ferragni diventa un demonio e fa un enorme rivelazione Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? Sono ... Leggi su kronic (Di sabato 2 gennaio 2021) Andiamo a scoprire i numeri riguardanti l’del, superena, simboed i jackpot messi a disposizione dalla Sisal.(web source)Primadel nuovo anno che si prospetta infuocata per gli italiani. Ormai la sfida al destino e la ricerca del colpo fortunato attraverso l’è divenuta routine per la popolazione. Ci si attende insomma che qualcuno possa portare a casa la ‘sestina vincente’. L’ultima infatti risale a metà dello scorso anno, quando uno scommettitore riuscì ad indovinare i sei numeri vincenti in quel di Sassari. Leggi anche —> Chiara Ferragni diventa un demonio e fa un enorme rivelazione Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? Sono ...

Giochi24 : 6 11 20 30 46 #estrazione #millionday #2 #gennaio #sabato ma chi da legge al vulgo ed ammaestra la viltade e il tim… - controcampus : #LOTTO #SuperEnalotto #10eLotto Numeri vincenti in diretta live ? - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di sabato 2 gennaio 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #SuperEnalotto Estrazioni SuperEnalotto di sabato 2 gennaio 2021 verifica… - emafederigo : Siete delle bestie. Mi muore un amico e me lo fate sapere così in diretta nazionale la sera di capodanno come se mi… -