“Era l’amore della mia vita” Alessandra Casella | lutto gravissimo per l’attrice e conduttrice tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) La nota attrice etelevisiva italiananon poteva iniziare questo nuovo anno con una notizia peggiore di quella comunicata poco fa. Sul suo profilo Twitter la donna ha annunciato di essere stata colpita da une improvviso. Non c’erano quindi stati campanelli di allarme che potessero presagire un dramma simile, ma il suo tweet ha scosso davvero tutti gli utenti, che non potevano credere ad un annuncio così brutto e davvero straziante. In televisione è stata conosciuta per la prima volta a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, in particolare la sua prima significativa esperienza nel piccolo schermo è avvenuta alla Rai con ‘La Tv delle ragazze’. In questa occasione fu accolta con gran piacere la sua parodia di Lilli Gruber. Poi è stata protagonista in ...