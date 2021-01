Empoli | La trasferta di Cosenza e il primato da difendere (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Empoli è a caccia di conferme a Cosenza, ma dovrà stare attento alle altri concorrenti e, nel caso specifico, anche all’avversario. Il match dello stadio “San Vito-Gigi Marulla” è un’insidia… L'articolo Empoli La trasferta di Cosenza e il primato da difendere proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) L’è a caccia di conferme a, ma dovrà stare attento alle altri concorrenti e, nel caso specifico, anche all’avversario. Il match dello stadio “San Vito-Gigi Marulla” è un’insidia… L'articoloLadie ildaproviene da Meteoweek.com.

ILOVEPACALCIO : #SerieB: pari per #Empoli e #Ascoli, colpo in trasferta per #Brescia e #Entella - i risultati finali - infoitsport : Curiosità Empoli-Ascoli: azzurri imbattuti in casa, bianconeri senza vittorie in trasferta da Luglio - psb_original : Ascoli, in 24 partono per la trasferta di Empoli: cinque gli assenti #SerieB - tabellamercatob : Ieri #SerieB Giocata la 15^ giornata di andata 22 reti in nove partite Vittorie in trasferta per #Reggina… - Marathonbet_IT : L'#Empoli è atteso alle 18 dalla difficile trasferta di #Brescia per restare in alto. I padroni di casa non vincono… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli trasferta Empoli | La trasferta di Cosenza e il primato da difendere MeteoWeek Empoli | La trasferta di Cosenza e il primato da difendere

L'Empoli è la prima della classe e arriva a Cosenza con l'idea di macinare punti per mantenere la vetta e allontanare le contendenti.

Passalacqua Ragusa, parla Marshall: “Cariche per sfidare Empoli”

“A tutti i nostri fans dico grazie per il supporto, vorremmo foste al palazzetto con noi, ci manca la vostra presenza” ...

L'Empoli è la prima della classe e arriva a Cosenza con l'idea di macinare punti per mantenere la vetta e allontanare le contendenti.“A tutti i nostri fans dico grazie per il supporto, vorremmo foste al palazzetto con noi, ci manca la vostra presenza” ...