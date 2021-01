Elisabetta Gregoraci, l’ex agente vuota il sacco: ‘Amanti, soldi e debiti. Vi dico chi è Lady Briatore’ (Di sabato 2 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci non è chi dice di essere? Il suo ex agente, lancia forti accuse dall’ex di Briatore, reduce dell’esperienza al GF Vip. Il 2020 non è stato certo un anno meraviglioso e tutti, chi più e chi meno, abbiamo avuto i nostri problemi. L’inizio del 2021 avrebbe dovuto portare un po’ di pace e serenità nella vita degli italiani ma, a quanto sembra, per Elisabetta Gregoraci non sarà così. La famosa showgirl è stata accusata, tramite le pagine del settimanale “Oggi“, di essere in debito di una cifra favolosa: 20.000 euro. Ecco tutta la storia. Elisabetta Gregoraci in debito di 20.000 euro: i dettagli (fonte: web source)Il primo a dare la notizia è stato il settimanale “Oggi” seguito da altre testate, compresa FanPage. Al centro della polemica ... Leggi su instanews (Di sabato 2 gennaio 2021)non è chi dice di essere? Il suo ex, lancia forti accuse daldi Briatore, reduce dell’esperienza al GF Vip. Il 2020 non è stato certo un anno meraviglioso e tutti, chi più e chi meno, abbiamo avuto i nostri problemi. L’inizio del 2021 avrebbe dovuto portare un po’ di pace e serenità nella vita degli italiani ma, a quanto sembra, pernon sarà così. La famosa showgirl è stata accusata, tramite le pagine del settimanale “Oggi“, di essere in debito di una cifra favolosa: 20.000 euro. Ecco tutta la storia.in debito di 20.000 euro: i dettagli (fonte: web source)Il primo a dare la notizia è stato il settimanale “Oggi” seguito da altre testate, compresa FanPage. Al centro della polemica ...

