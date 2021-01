Ecco perché il 2021 potrebbe essere un anno bellissimo per la regina Elisabetta e famiglia (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un 2020 di alti e bassi, costellato da più di un grattacapo per la regina Elisabetta (dalla Megxit allo scandalo Epstein che ha coinvolto il terzogenito Andrea, ndr) l’anno che è appena iniziato si preannuncia più disteso per i membri di casa Windsor. Una serenità che sarebbe scritta anche nelle stelle, come osservato dall’astrologa Debbie Frank a Hello Magazine!, complice l’uscita di scena di Saturno e l’ingresso in una nuova era, quella dell’Acquario, che dovrebbe portare cambiamenti e nuova luce nelle vite di tutti. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un 2020 di alti e bassi, costellato da più di un grattacapo per la regina Elisabetta (dalla Megxit allo scandalo Epstein che ha coinvolto il terzogenito Andrea, ndr) l’anno che è appena iniziato si preannuncia più disteso per i membri di casa Windsor. Una serenità che sarebbe scritta anche nelle stelle, come osservato dall’astrologa Debbie Frank a Hello Magazine!, complice l’uscita di scena di Saturno e l’ingresso in una nuova era, quella dell’Acquario, che dovrebbe portare cambiamenti e nuova luce nelle vite di tutti.

