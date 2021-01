Dramma Lega, Franco Colleoni trovato morto in casa con il cranio sfondato: "Omicidio" (Di sabato 2 gennaio 2021) Ucciso con un colpo alla testa Franco Colleoni, tra il 1999 e il 2004 segretario provinciale della Lega di Bergamo. Il politico è stato trovato morto nel cortile della sua casa a Dalmine, spiega il Corriere di Bergamo, con il cranio sfondato la mattina del 2 gennaio. Di professione ristoratore, Colleoni aveva chiamato la sua trattoria Al Carroccio e l'abitazione si trova proprio vicino al locale. Ex assessore provinciale nella giunta dell'ex presidente Giovanni Cappelluzzo dal 1995 al 1999 e leghista della prima ora, era solito rispondere al telefono con un ironico "Padania Libera". Nel 2013 aveva annunciato di aver votato per il Movimento 5 Stelle. Dalle indagini non sono ancora emerse piste ufficiali. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Ucciso con un colpo alla testa, tra il 1999 e il 2004 segretario provinciale delladi Bergamo. Il politico è statonel cortile della suaa Dalmine, spiega il Corriere di Bergamo, con illa mattina del 2 gennaio. Di professione ristoratore,aveva chiamato la sua trattoria Al Carroccio e l'abitazione si trova proprio vicino al locale. Ex assessore provinciale nella giunta dell'ex presidente Giovanni Cappelluzzo dal 1995 al 1999 e leghista della prima ora, era solito rispondere al telefono con un ironico "Padania Libera". Nel 2013 aveva annunciato di aver votato per il Movimento 5 Stelle. Dalle indagini non sono ancora emerse piste ufficiali.

LBT56025074 : @bettist3 @emanuelefelice2 Ha detto bene in parte: la Lega è lì xché VOTATA da migliaia di onesti come me che ho la… - thewaterflea : RT @arrigoni_paolo: Il problema non è il Covid ma il governo Conte. Una manovra consegnata pessima al Parlamento, nata senza progettualità… - andrea61990928 : RT @arrigoni_paolo: Il problema non è il Covid ma il governo Conte. Una manovra consegnata pessima al Parlamento, nata senza progettualità… - Birobiro72 : RT @arrigoni_paolo: Il problema non è il Covid ma il governo Conte. Una manovra consegnata pessima al Parlamento, nata senza progettualità… - TerzoTempo54 : RT @arrigoni_paolo: Il problema non è il Covid ma il governo Conte. Una manovra consegnata pessima al Parlamento, nata senza progettualità… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Lega Covid, dramma Bellugi: amputate le gambe Corriere dello Sport.it Keanu Reeves, il dramma della sua bimba e la morte della ex. Ora il nuovo amore

E' uno degli attori più amati e apprezzati. E anche dei più ricchi. La sua vita, però, non è stata segnata soltanto dal successo, piuttosto da una doppia tragedia che lo ha sconvolto e costretto a viv ...

Dramma Ghali, dal padre in carcere all’infanzia difficile

Dramma Ghali, il cantante famoso da diversi anni questa sera sarà ospite della puntata di Capodanno con Roberto Bolle.

E' uno degli attori più amati e apprezzati. E anche dei più ricchi. La sua vita, però, non è stata segnata soltanto dal successo, piuttosto da una doppia tragedia che lo ha sconvolto e costretto a viv ...Dramma Ghali, il cantante famoso da diversi anni questa sera sarà ospite della puntata di Capodanno con Roberto Bolle.