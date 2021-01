Dopo Enrico Pansini di Molfetta altri medici morti per il corona virus: in Italia sono 279 Fnomceo (Di sabato 2 gennaio 2021) Lla notte di capodanno al policlinico di Bari è morto il 69enne medico molfettese Enrico Pansini. Fra ieri e oggi altri tre decessi in altre zone d’Italia. Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici, riporta l’elenco aggiornato delle vittime, i caduti vengono definiti, per il corona virus. Elenco che oggi è di 279 persone. Si allunga con i nomi delle ultime vittime: Maurizio Gasparini, internista in pensione ed attivo come odontoiatra, di Verbano Cusio Ossola, e Vincenzo Scarabeo, fisiatra di Isernia. Ieri, come Enrico Pansini, era morto Gilberto Forioli, medico di medicina generale e specialista in oftalmologia, di Brescia. L'articolo Dopo Enrico ... Leggi su noinotizie (Di sabato 2 gennaio 2021) Lla notte di capodanno al policlinico di Bari è morto il 69enne medico molfettese. Fra ieri e oggitre decessi in altre zone d’, la Federazione degli Ordini dei, riporta l’elenco aggiornato delle vittime, i caduti vengono definiti, per il. Elenco che oggi è di 279 persone. Si allunga con i nomi delle ultime vittime: Maurizio Gasparini, internista in pensione ed attivo come odontoiatra, di Verbano Cusio Ossola, e Vincenzo Scarabeo, fisiatra di Isernia. Ieri, come, era morto Gilberto Forioli, medico dina generale e specialista in oftalmologia, di Brescia. L'articolo...

