Dolore da traumi nei giovani sportivi: i consigli

Dolore nei giovani atleti, i consigli di sei associazioni mediche americane in caso di traumi acuti e di infortuni lievi È molto importante valutare e gestire in maniera multidisciplinare il Dolore nei giovani atleti, sia in caso di traumi acuti che in caso di eventi che scatenano un Dolore che cronicizza. Gli autori, di sei…

Ultime Notizie dalla rete : Dolore traumi Dolore nei giovani atleti, i consigli di sei associazioni mediche PharmaStar Teresa, colpita da una scheggia a Capodanno nel Napoletano: «Sono viva per miracolo»

«Mi sento viva per miracolo». Teresa Aruta parla dal letto d’ospedale dove è ricoverata nel Trauma Center del Cardarelli dopo essere stata colpita non è ancora ...

IndyCar | Si è spento Aldo Andretti, fratello gemello di Mario

Il 2020 è terminato con un’altra triste notizia dopo la scomparsa di John Paul Jr: mercoledì sera se n’è andato anche Aldo Andretti, fratello gemello del ben più noto Mario, all’età di 80 anni. «Mi ha ...

