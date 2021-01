"Disprezza il Parlamento: meglio la tv del Senato?". Cassese mai così estremo contro Conte (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora parole pesantissime contro il governo dei dpcm e contro Giuseppe Conte. Ad aprire il fuoco è Sabino Cassese, che chiamato a commentare le parole di Elisabetta Casellati, che aveva puntato il dito contro l'esecutivo per il fatto che l'aula venissi sistematicamente scavalcata, spara ad alzo zero: "Ha fatto bene a lamentare il disprezzo per il Parlamento. La proposta di legge di bilancio è arrivata dal governo alla Camera con un mese di ritardo e carica di Contenuti che sarebbero vietati. Si è ulteriormente caricata di elargizioni nel percorso alla Camera (da 229 articoli si è passati a 1150 commi, cioè è cresciuta 5 volte). Il Senato è stato costretto a una approvazione a scatola chiusa. Questo è bicameralismo?". E ancora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora parole pesantissimeil governo dei dpcm eGiuseppe. Ad aprire il fuoco è Sabino, che chiamato a commentare le parole di Elisabetta Casellati, che aveva puntato il ditol'esecutivo per il fatto che l'aula venissi sistematicamente scavalcata, spara ad alzo zero: "Ha fatto bene a lamentare il disprezzo per il. La proposta di legge di bilancio è arrivata dal governo alla Camera con un mese di ritardo e carica dinuti che sarebbero vietati. Si è ulteriormente caricata di elargizioni nel percorso alla Camera (da 229 articoli si è passati a 1150 commi, cioè è cresciuta 5 volte). Ilè stato costretto a una approvazione a scatola chiusa. Questo è bicameralismo?". E ancora, ...

MarcG_69 : RT @Libero_official: #Cassese attacca ancora #Conte e il #governo: 'Questo non è bicameralismo, ma disprezzo per il #Parlamento'. Nel mirin… - Elena75000176 : RT @Libero_official: #Cassese attacca ancora #Conte e il #governo: 'Questo non è bicameralismo, ma disprezzo per il #Parlamento'. Nel mirin… - scolari_carlo : RT @Libero_official: #Cassese attacca ancora #Conte e il #governo: 'Questo non è bicameralismo, ma disprezzo per il #Parlamento'. Nel mirin… - mariellarosati : RT @Libero_official: #Cassese attacca ancora #Conte e il #governo: 'Questo non è bicameralismo, ma disprezzo per il #Parlamento'. Nel mirin… - mimmomaiello : RT @Libero_official: #Cassese attacca ancora #Conte e il #governo: 'Questo non è bicameralismo, ma disprezzo per il #Parlamento'. Nel mirin… -

Ultime Notizie dalla rete : Disprezza Parlamento "Il governo disprezza il Parlamento. Vedo solo rinvii e improvvisazione" ilGiornale.it "Il governo disprezza il Parlamento. Vedo solo rinvii e improvvisazione"

Non è tenero con il governo e difende il ruolo del parlamento, Costituzione alla mano, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale ed ex ministro.

Governo, fra vaccino e crisi economico-sociale. La “carta” del nuovo Conte

Sul vaccino anti Covid, sulla sua gestione in tutta Italia e sulla sua capacità reale di fermare l’epidemia, e su come saranno affrontate ...

Non è tenero con il governo e difende il ruolo del parlamento, Costituzione alla mano, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale ed ex ministro.Sul vaccino anti Covid, sulla sua gestione in tutta Italia e sulla sua capacità reale di fermare l’epidemia, e su come saranno affrontate ...