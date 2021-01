Depay Juventus | si può fare | “Il caos dei blaugrana può favorire la Juve”

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 2 gennaio 2021)– Quello che sembrava essere un afin dirittura d’arrivo, ovvero quello trae il Barcellona, “rischia” di diventare un vero e proprio caso di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, che riprende alcune notizie apparse in Spagna, il clubsarebbe impossibilitato ad affondare il colpo già a gennaio, dal momento che il bilancio degli spagnoli non sarebbe dei più floridi., Barça nei guai: occhio a gennaio Si parla, infatti, di circa 300 milioni di euro che graverebbero sulle casse dei catalani. L’attaccante del Lione è stato vicinissimo al Barca già in estate, quando al Lione erano stati offerti circa 40 milioni di euro. Trattativa che però è sfumata per l’ostracismo del club ...