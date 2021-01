Decreto Natale | l’Italia in zona rossa | cosa si può fare oggi 2 gennaio – Regole e deroghe agli spostamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo giorno dell’anno, ancora in: ancheè possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcunerispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Il coprifuoco torna ai suoi orari normali: scatta alle 22 e dura fino alle 5 del mattino. Tra le 5 e le 22 quindi è possibile muoversi una sola volta al giorno dalla propria abitazione, sempre ...