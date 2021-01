Daydreamer | outift di capodanno bomba per Demet | sexy con vestitino corto

(Di sabato 2 gennaio 2021) Continua il grande successo dila serie turca che ha conquistato l’Italia: il pubblico si è affezionato ai personaggi di Can e Sanem e li segue anche nella vita… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer outift

MeteoWeek

Il look di Capodanno di Demet, protagonista di Daydreamer, ha conquistato i fan: ecco le foto della bellissima attrice della soap turca ...Demet Ozdemir, volto noto di Sanem a DayDramer, chiarisce così la natura del rapporto con il collega Can Yaman: “Voglio dirlo ma senza essere fraintesa: siamo amici. Bella come il sole, Demet Ozdemir ...