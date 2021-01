Dayane Mello, clamorosa gaffe dell’ex suocera. Pubblica la foto ‘intima’, la cancella ma ormai è troppo tardi (Di sabato 2 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip Dayane Mello è tornata a parlare della relazione con Carlo Gussalli Beretta, noto alle cronache rosa per la relazione con Giulia De Lellis. “Con lui ho imparato che quando tu stai male devi contare solo tu stessa, né sul fidanzato né su nessuno. Neanche davanti a un lutto. Forse lui non aveva la maturità. Io ero a Miami a lavorare, la relazione era finita per telefono ma gli ho detto che volevo sentirlo quando sarei tornata”. “Ho pensato a lui tutti i giorni, piangevo. Quando sono tornata a Milano lui non mi ha mai chiamato. Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciato per messaggio. Non ha avuto il coraggio di dirmi “Sai, è meglio che le nostre vite si separino perché abbiamo 8 anni di differenza”, di fare un confronto e guardarmi negli occhi”, aveva raccontato Dayane.



