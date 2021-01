Danza con me | Roberto Bolle trasforma la tv con eleganza e talento Dal ritorno di Vasco a Diodato agente 007 | tutti i momenti salienti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Per il quarto anno consecutivo su Rai Uno si è rinnovato l’appuntamento con lo spettacolo di, “con me”. La stella mondiale della, nonostante le difficoltà organizzative legate alla pandemia, ha voluto ai costi portare a termine uno spettacolo che, ancora una volta, ha sottolineato l’importanza dell’arte e della cultura in televisione. Come un colpo di spugna, a inizio anno,depura tutto ciò che di brutto si è visto in tv. Un gesto che dura un attimo, poco più di due ore, e d’improvvisoe cultura accendono la speranza per quello che avverrà dopo. Per una sera, insomma, ci abbiamo creduto, rimanendo incantati e cullati dalla bellezza. Davanti alla tv, la sera dell’1 gennaio, c’erano 3.848.000 telespettatori con il 17% di ...