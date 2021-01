Danza con me, qualcuno dica a Roberto Bolle che il suo mestiere è ballare. Quello e non altri. (Di sabato 2 gennaio 2021) Roberto Bolle rientra fra le meraviglie della Natura e dà le stesse emozioni: come piazzarsi in mezzo alla Garganta do Diablo e ammirare le cascate dell’Iguazù, al confine tra Brasile ed Argentina. Fisico scultoreo, talento e tecnica brucianti quanto indiscutibili, è uno che puoi soltanto guardare inchinandoti. È uno che si muove come nessuno, quando tu a volte fatichi persino ad allacciarti le scarpe. Purtroppo la Natura di cui sopra (in questo caso un po’ matrigna) l’ha dotato anche della parola, che per giunta si ostina a usare, e qui si frana, in modo stridente, nelle derive della commedia all’italiana. Ma andiamo con ordine: “Danza con me“, l’annuale serata celebrativa dedicata al 45enne ballerino classico di Casale Monferrato, in onda ieri sera su Rai 1, era un onesto programma, ben costruito e piuttosto pensato, ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021)rientra fra le meraviglie della Natura e dà le stesse emozioni: come piazzarsi in mezzo alla Garganta do Diablo e ammirare le cascate dell’Iguazù, al confine tra Brasile ed Argentina. Fisico scultoreo, talento e tecnica brucianti quanto indiscutibili, è uno che puoi soltanto guardare inchinandoti. È uno che si muove come nessuno, quando tu a volte fatichi persino ad allacciarti le scarpe. Purtroppo la Natura di cui sopra (in questo caso un po’ matrigna) l’ha dotato anche della parola, che per giunta si ostina a usare, e qui si frana, in modo stridente, nelle derive della commedia all’italiana. Ma andiamo con ordine: “con me“, l’annuale serata celebrativa deta al 45enne ballerino classico di Casale Monferrato, in onda ieri sera su Rai 1, era un onesto programma, ben costruito e piuttosto pensato, ...

