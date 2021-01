D’Amato (Lazio) lancia l’appello: “Con questi dati bisogna tenere le scuole chiuse” (Di sabato 2 gennaio 2021) "Con questi dati in crescita faccio un appello al governo a riflettere bene sulla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. Devono restare chiuse, in tutta Italia. Sarebbe estremamente imprudente in questa fase dell'epidemia riaprire le superiori fra una settimana''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) "Conin crescita faccio un appello al governo a riflettere bene sulla riapertura dellesuperiori il 7 gennaio. Devono restare, in tutta Italia. Sarebbe estremamente imprudente in questa fase dell'epidemia riaprire le superiori fra una settimana''. L'articolo .

