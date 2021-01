D’Amato in visita all’Ospedale dei Castelli: “Saranno mesi duri ma ce la faremo” (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, questa mattina in visita all’Ospedale dei Castelli accompagnato dal Direttore Generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda e dal Direttore Sanitario aziendale Roberto Corsi. Una visita che ha voluto rappresentare la vicinanza e il ringraziamento verso lo sforzo e l’impegno di tutti gli operatori della nostra azienda. L’Assessore è stato accompagnato presso il reparto di medicina Covid 2 per visionare la tenda degli Abbracci, dove è stato testimone di un momento profondo e toccante. L’Assessore ha poi visitato il centro vaccinale dove era in corso la somministrazione del vaccino su alcuni operatori sanitari delle Rsa aziendali. Leggi anche: Rientro a scuola, parla D’Amato: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio, questa mattina indeiaccompagnato dal Direttore Generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda e dal Direttore Sanitario aziendale Roberto Corsi. Unache ha voluto rappresentare la vicinanza e il ringraziamento verso lo sforzo e l’impegno di tutti gli operatori della nostra azienda. L’Assessore è stato accompagnato presso il reparto di medicina Covid 2 per visionare la tenda degli Abbracci, dove è stato testimone di un momento profondo e toccante. L’Assessore ha poito il centro vaccinale dove era in corso la somministrazione del vaccino su alcuni operatori sanitari delle Rsa aziendali. Leggi anche: Rientro a scuola, parla: ...

