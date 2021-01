Dalmine, ucciso nel suo ristorante l’ex segretario leghista Franco Colleoni (Di sabato 2 gennaio 2021) Avrebbe sorpreso i ladri all’interno del suo ristorante e sarebbe stato ucciso a sprangate Franco Colleoni, l’uomo di 68 anni trovato senza vita intorno alle 11.30 di sabato 2 gennaio a Brembo di Dalmine. Quella del furto finito male è la pista privilegiata al momento dai carabinieri di Treviglio intervenuti con la polizia locale in via Sertorio, dove si trova la trattoria Al carroccio del 68enne e anche la sua abitazione. Al momento, però, non si esclude alcuna ipotesi. A lanciare l’allarme è stata l’ex moglie, che abita nello stesso stabile, che prima ha notato il disordine il cortile e poi ha visto l’ex marito riverso a terra, con il cranio sfondato e ormai privo di vita. Di professione ristoratore ma con una grande passione per la politica e per la Lega, membro del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 gennaio 2021) Avrebbe sorpreso i ladri all’interno del suoe sarebbe statoa sprangate, l’uomo di 68 anni trovato senza vita intorno alle 11.30 di sabato 2 gennaio a Brembo di. Quella del furto finito male è la pista privilegiata al momento dai carabinieri di Treviglio intervenuti con la polizia locale in via Sertorio, dove si trova la trattoria Al carroccio del 68enne e anche la sua abitazione. Al momento, però, non si esclude alcuna ipotesi. A lanciare l’allarme è statamoglie, che abita nello stesso stabile, che prima ha notato il disordine il cortile e poi ha vistomarito riverso a terra, con il cranio sfondato e ormai privo di vita. Di professione ristoratore ma con una grande passione per la politica e per la Lega, membro del ...

