Dalmine. Ucciso il ristoratore Franco Colleoni ex segretario provinciale della Lega bergamasca (Di sabato 2 gennaio 2021) Giallo a Dalmine. Franco Colleoni, in passato segretario provinciale della Lega di Bergamo, è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione, con il cranio sfondato. Sull’omicidio indagano i Carabinieri della compagnia di Treviglio. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 2 gennaio. Sono ancora pochi i dettagli che trapelano. Franco Colleoni abitava vicino al suo ristorante, Al Carroccio, in via Sertorio. Era stato anche assessore provinciale nella giunta dell’ex presidente Giovanni Cappelluzzo, dal 1995 al 1999. Leggi su laprimapagina (Di sabato 2 gennaio 2021) Giallo a, in passatodi Bergamo, è stato trovato morto nel cortilesua abitazione, con il cranio sfondato. Sull’omicidio indagano i Carabiniericompagnia di Treviglio. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 2 gennaio. Sono ancora pochi i dettagli che trapelano.abitava vicino al suo ristorante, Al Carroccio, in via Sertorio. Era stato anche assessorenella giunta dell’ex presidente Giovanni Cappelluzzo, dal 1995 al 1999.

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Italia_Notizie : Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo - Today_it : Franco Colleoni: l'ex segretario provinciale della Lega brutalmente ucciso in casa - Fabio64356227 : Avrà parlato con report ? avrà detto la verità? Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provincia… -