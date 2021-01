Dalmine (Bergamo) – Ucciso ex segretario provinciale della Lega: morto sul colpo Franco Colleoni (Di sabato 2 gennaio 2021) Franco Colleoni è stato aggredito con un colpo alla testa ed è morto sul colpo nel cortile che ospita anche il suo ristorante nella Bergamasca. Indagano i carabinieri. Un uomo è stato Ucciso questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella sua proprietà. Si tratta di Franco Colleoni, l’ex segretario provinciale della Lega fino al Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021)è stato aggredito con unalla testa ed èsulnel cortile che ospita anche il suo ristorante nella Bergamasca. Indagano i carabinieri. Un uomo è statoquesto pomeriggio a, in via Sertorio, nella sua proprietà. Si tratta di, l’exfino al

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - GiorgioCarbon12 : RT @a_meluzzi: Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo- - MoliPietro : Dalmine (Bergamo) – Ucciso ex segretario provinciale della Lega: morto sul colpo Franco Colleoni - genovesergio76 : RT @Corriere: Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega -