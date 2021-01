Dal cross training alle distipline olistiche: le principali tendenze fitness del 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Durante il 2020, tra lockdown e distanziamento sociale, abbiamo investito tempo e risorse nelle piattaforme digitali delle palestre, in attrezzi da usare in casa come cavigliere e tappettini da yoga, senza dimenticare attrezzatura professionali come il Trx. L’home workout non sarà certo una tendenza destinata a interrompersi nell’immediato. Anzi, la dice lunga su come è cambiato il modo di fare sport e cosa ci aspetterà in questo 2021. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 gennaio 2021) Durante il 2020, tra lockdown e distanziamento sociale, abbiamo investito tempo e risorse nelle piattaforme digitali delle palestre, in attrezzi da usare in casa come cavigliere e tappettini da yoga, senza dimenticare attrezzatura professionali come il Trx. L’home workout non sarà certo una tendenza destinata a interrompersi nell’immediato. Anzi, la dice lunga su come è cambiato il modo di fare sport e cosa ci aspetterà in questo 2021.

hub_cross : Dal Team di #CrossHub: 'Buon 2021 a tutti' - JulzOa : @RealMarco94 Come dice Mario manca il DC Atletico. Io invece direi che manca il terzino destro pacato, dal piede… - mike_naples26 : RT @TrimIsBack: @GGiglio99 @mike_naples26 Non scherzate su pes ad ogni cross mi esce un liquido bianco dal cetriolo - AncoraaCaPosta : @GGiglio99 @mike_naples26 Non scherzate su pes ad ogni cross mi esce un liquido bianco dal cetriolo - Rugbymeet : Dal Top 10 italiano il cross kick (no look) di Lucio Rodriguez per la meta di Angelo Leaupepe [VIDEO] Da vedere! -

Ultime Notizie dalla rete : Dal cross Dal cross training alle distipline olistiche: le principali tendenze fitness del 2021 Vanity Fair Italia Dal cross training alle distipline olistiche: le principali tendenze fitness del 2021

Le app e le piattaforme per allenarsi a distanza continueranno a essere parte della fitness routine. Mentre corpo e mente saranno sempre più connessi attraverso discipline olistiche come lo yoga ...

TORINO Giunta a spegnere cinque candeline sulla torta del compleanno,

VERSATILETORINO Giunta a spegnere cinque candeline sulla torta del compleanno, la Fiat Tipo approdata nelle concessionarie a dicembre 2015 si rifà il trucco, festeggiando il restyling che ...

Le app e le piattaforme per allenarsi a distanza continueranno a essere parte della fitness routine. Mentre corpo e mente saranno sempre più connessi attraverso discipline olistiche come lo yoga ...VERSATILETORINO Giunta a spegnere cinque candeline sulla torta del compleanno, la Fiat Tipo approdata nelle concessionarie a dicembre 2015 si rifà il trucco, festeggiando il restyling che ...