Dakar 2021, risultati prologo. Al-Attiyah vince tra le auto, Brabec festeggia tra le moto. Domani si inizia sul serio (Di sabato 2 gennaio 2021) A Jeddah è andato in scena il prologo della Dakar 2021, il rally raid più famoso, prestigioso e massacrante al mondo. In Arabia Saudita motori accesi per 11 chilometri attorno alla città che si affaccia sul Mar Rosso, tutt'altro che impegnativi ed esigenti su un percorso sabbioso. Va però precisato che l'esito di questa prova non conterà per la classifica generale, ma ha semplicemente stabilito le posizioni di partenza per la tappa di Domani. Il qatarino Nasser Al-Attiyah ha messo il proprio sigillo tra le auto. Il 50enne, vincitore nel 2011, 2015, 2019, si è imposto col tempo di 5'48", riuscendo così ad avere la meglio sull'arabo Yazeed Al Rajhi di 8" e sul polacco Jakub Przygonski di 12". Quattro Toyota davanti a tutti, visto che l'olandese Ten Brinke è in quarta ...

