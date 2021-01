Dakar 2021 oggi sabato 2 gennaio in tv: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 2 gennaio 2021) Il programma della prima giornata della Dakar 2021, la leggendaria corsa che arriva alla sua edizione numero 43 e prende il via oggi sabato 2 gennaio. La prima tappa, che vedrà i piloti percorrere 11 km partendo da Gedda e arrivando nella stessa località, non sarà trasmessa in diretta, ma sarà visibile in tv a partire dalle ore 23 sul canale di Eurosport 1, con gli highlights della prima giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Il programma della prima giornata della, la leggendaria corsa che arriva alla sua edizione numero 43 e prende il via. La prima tappa, che vedrà i piloti percorrere 11 km partendo da Gedda e arrivando nella stessa località, non sarà trasmessa in, ma sarà visibile in tv a partire dalle ore 23 suldi Eurosport 1, con gli highlights della prima giornata. SportFace.

