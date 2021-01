Da Kvyat a Verstappen: Kelly Piquet sceglie sempre un pilota di F.1 (video) (Di sabato 2 gennaio 2021) Max Verstappen, pilota della Red Bull, ha trovato l'amore. La sua dolce metà è Kelly Piquet, tedesca di origini brasiline e nipote dell'ex driver Nelson Piquet. Della loro love story si parla da tempo, ma la foto pubblicata da Max su Instagram diventa una sorta di ufficialità. Kelly in passato ha avuto una relazione con Daniil Kvyat. "Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia", si legge nel post.Kelly Piquet Instagram ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Maxdella Red Bull, ha trovato l'amore. La sua dolce metà è, tedesca di origini brasiline e nipote dell'ex driver Nelson. Della loro love story si parla da tempo, ma la foto pubblicata da Max su Instagram diventa una sorta di ufficialità.in passato ha avuto una relazione con Daniil. "Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia", si legge nel post.Instagram ITA Sport Press.

Mondiale 2021: benvenuto a un anno ricco di novità!

Diamo il benvenuto a un anno nuovo, preparandoci ad accogliere le novità, lo spettacolo e il divertimento che il mondiale 2021 ci regalerà ...

