Crisi di governo, Renzi rilancia: “Conte ha scelto di contarsi in Parlamento? Noi accettiamo la sfida” (Di sabato 2 gennaio 2021) Italia Viva è pronta alla resa dei conti con Giuseppe Conte. Il campo di battaglia sono i punti del Recovery Plan e a lanciare l’avvertimento al presidente del Consiglio sono Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. “Se le nostre idee danno fastidio, andiamo all’opposizione – ha dichiarato il senatore di Rignano sull’Arno dalle colonne del Messaggero – Se (Conte, ndr) ha scelto di andare a contarsi in aula accettiamo la sfida“. Mentre l’ex ministra per le Riforme Costituzionali a Repubblica dice che “se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono. Secondo me Conte fa affidamento sui transfughi in Parlamento”. La data fatidica, che sancirà il prosieguo o la definitiva separazione tra la compagine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Italia Viva è pronta alla resa dei conti con Giuseppe. Il campo di battaglia sono i punti del Recovery Plan e a lanciare l’avvertimento al presidente del Consiglio sono Matteoe Maria Elena Boschi. “Se le nostre idee danno fastidio, andiamo all’opposizione – ha dichiarato il senatore di Rignano sull’Arno dalle colonne del Messaggero – Se (, ndr) hadi andare ain aulala“. Mentre l’ex ministra per le Riforme Costituzionali a Repubblica dice che “se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono. Secondo mefa affidamento sui transfughi in”. La data fatidica, che sancirà il prosieguo o la definitiva separazione tra la compagine di ...

Italia Viva è pronta alla resa dei conti con Giuseppe Conte. Il campo di battaglia sono i punti del Recovery Plan e a lanciare l’avvertimento al presidente del Consiglio sono Matteo Renzi e Maria Elen ...

Stato di Crisi: L'Espresso in edicola e online domenica 3 gennaio

Un disegno che rappresenta lo "Stato di Crisi" di cui parla il titolo: un periodo in cui il governo vacilla, i potenti si scontrano per spartirsi le leve di comando, l'economia è allo stremo ...

