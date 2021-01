Crisanti si vaccina in diretta Facebook/ Video "È sicuro, sono allergico e lo faccio" (Di sabato 2 gennaio 2021) Andrea Crisanti si vaccina in diretta Facebook: Video. "È sicuro, infatti io sono allergico e lo faccio", dice il virologo. Poi spiega differenza tra Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021) Andreasiin. "È, infatti ioe lo", dice il virologo. Poi spiega differenza tra Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna

