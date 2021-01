Crisanti riceve il vaccino | l’iniezione davanti alle telecamere | «Mai stato contrario | è una svolta»

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il professore si è sottoposto a vaccinazione anti Covid in ospedale a Padova. A novembre la frase che scatenò le polemiche: «Non mi fido finché non vedo i dati». Le prime parole: «sicuro, lo faccio anche io che sonorgico»

Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto stamani alla vaccinazione contro il coronavirus, nel corso di una cerimonia pubblica trasmessa in diretta Facebook nell’Azienda Ospedaliera di Padova. “Non ...Avevano creato scalpore i suoi dubbi non più di due mesi fa. Oggi Andrea Crisanti si è vaccinato a favor di telecamere nel corso di una cerimonia pubblica trasmessa in diretta Facebook nell'Azienda Os ...