Covid:Olanda inizia a vaccinare personale ospedali da lunedì (Di sabato 2 gennaio 2021) BRUXELLES, 02 GEN - Il governo olandese ha deciso che a partire da lunedì 4 gennaio il personale ospedaliero sarà vaccinato contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp ricordando che il ...

Oltre al personale delle case di cura e a chi lavora nei reparti di terapia intensiva, verranno vaccinati per primi anche i lavoratori del pronto soccorso, dice NOS sulla base di informazioni di fonti ...

BRUXELLES, 02 GEN - Il governo olandese ha deciso che a partire da lunedì 4 gennaio il personale ospedaliero sarà vaccinato contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp ricordando che il g ...

Oltre al personale delle case di cura e a chi lavora nei reparti di terapia intensiva, verranno vaccinati per primi anche i lavoratori del pronto soccorso, dice NOS sulla base di informazioni di fonti ...