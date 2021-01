Covid, vaccinate oltre 45mila persone in Italia (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. In testa la Provincia Autonoma di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 45.667 lecontro il coronavirus in, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. In testa la Provincia Autonoma di ...

Agenzia_Ansa : Covid: vaccinate oltre 45 mila persone in Italia #ANSAmotori - Open_gol : L'Italia è decima al mondo per numero di dosi somministrate - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Covid: vaccinate oltre 45 mila persone in Italia #ANSAmotori - RoccoPetraglia1 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: vaccinate oltre 45 mila persone in Italia #ANSAmotori - TelevideoRai101 : Covid, vaccinate oltre 45 mila persone -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccinate Coronavirus oggi. Vaccinate quasi 36 mila persone in Italia. Usa, superati i 20 milioni di casi Il Sole 24 ORE Articoli sul tema ‘Azione cristiana evangelica’

Il presidente della Repubblica ha detto, nel discorso di fine anno, che il vaccino anti – Covid è ‘un dovere’. L’articolo 32 della Costituzione italiana evidenzia invece che è una libera scelta person ...

Covid, il 2021 parte male: superata la soglia dei 2.000 contagiati nella Tuscia

Il virus è tutt’altro che debellato: per la prima volta da settimane, il numero degli attualmente positivi torna sopra quota 2mila. Per la precisione, 2.059 sono i viterbesi ancora ...

Il presidente della Repubblica ha detto, nel discorso di fine anno, che il vaccino anti – Covid è ‘un dovere’. L’articolo 32 della Costituzione italiana evidenzia invece che è una libera scelta person ...Il virus è tutt’altro che debellato: per la prima volta da settimane, il numero degli attualmente positivi torna sopra quota 2mila. Per la precisione, 2.059 sono i viterbesi ancora ...