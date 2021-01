Covid, Ue: carenza vaccini dipende dalla produzione non dagli ordini (Di sabato 2 gennaio 2021) 'Tutti ora guardano al ritmo delle vaccinazioni ma il collo di bottiglia al momento non è il volume degli ordini ma la carenza mondiale di capacità produttiva'. Lo ha detto il commissario Ue alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) 'Tutti ora guardano al ritmo delle vaccinazioni ma il collo di bottiglia al momento non è il volume deglima lamondiale di capacità produttiva'. Lo ha detto il commissario Ue alla ...

MediasetTgcom24 : Covid, Ue: carenza vaccini dipende dalla produzione non dagli ordini #coronavirus - amnestyitalia : #Russia Tatyana Revva, dottoressa di un’unità di terapia intensiva russa, continua a subire rappresaglie per aver e… - eire_dani : RT @GiovaQuez: La commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides: 'La cruna dell'ago non è attualmente il numero di ordini, ma la care… - Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ue: carenza vaccini dipende dalla produzione non dagli ordini #coronavirus - prestia_fabio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ue: carenza vaccini dipende dalla produzione non dagli ordini #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid carenza Coronavirus ultime notizie. Sci, apertura impianti rimandata al 18 gennaio. Regioni: «Con regole più ... Il Sole 24 ORE Vaccino, in Italia mancano medici e siringhe: si cercano volontari e pensionati

Il vaccino è in Italia, ma in diverse regioni si fa fatica a somministrarlo a causa della carenza di personale sanitario e di siringhe. L'idea è quella di sopperire ...

Vaccinazione a rilento in Calabria, Tassone: “Longo e Spirlì intervengano per fare chiarezza”

Il consigliere regionale Luigi Tassone commenta la notizia relativa alle somministrazioni delle dosi di vaccini anti-Covid consegnate che pone la Calabria ... a motivi burocratico-organizzativi ed a ...

Il vaccino è in Italia, ma in diverse regioni si fa fatica a somministrarlo a causa della carenza di personale sanitario e di siringhe. L'idea è quella di sopperire ...Il consigliere regionale Luigi Tassone commenta la notizia relativa alle somministrazioni delle dosi di vaccini anti-Covid consegnate che pone la Calabria ... a motivi burocratico-organizzativi ed a ...