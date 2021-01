Covid, Tokyo chiede lo stato di emergenza (Di sabato 2 gennaio 2021) I contagi sono in continuo aumento nel mondo, ed il Giappone ha preso una drastica decisione. Il governo metropolitano di Tokyo e le tre prefetture adiacenti si preparano, infatti, a sollecitare l’introduzione dello stato di emergenza nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus nella regione. Così anticipano i media nipponici, che hanno spiegato che la governatrice della capitale, Yuriko Koike, ed i suoi omologhi delle vicine prefetture stanno per inoltrare la richiesta congiunta al ministro per l’emergenza sanitaria, Yasutoshi Nishimura. Giovedì scorso Tokyo ha toccato un nuovo record di infezioni giornaliere (1.337), superando quota 1.000 per la prima volta. ll governo metropolitano ha anche fatto sapere che a causa dell’impennata di contagi, il sistema sanitario è vicino al ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) I contagi sono in continuo aumento nel mondo, ed il Giappone ha preso una drastica decisione. Il governo metropolitano die le tre prefetture adiacenti si preparano, infatti, a sollecitare l’introduzione dellodinel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus nella regione. Così anticipano i media nipponici, che hanno spiegato che la governatrice della capitale, Yuriko Koike, ed i suoi omologhi delle vicine prefetture stanno per inoltrare la richiesta congiunta al ministro per l’sanitaria, Yasutoshi Nishimura. Giovedì scorsoha toccato un nuovo record di infezioni giornaliere (1.337), superando quota 1.000 per la prima volta. ll governo metropolitano ha anche fatto sapere che a causa dell’impennata di contagi, il sistema sanitario è vicino al ...

Ettore572 : RT @tvbusiness24: ??#Covid, l’Italia torna a dividersi in fasce di colore il 7 gennaio. Rischiano le misure più severe Liguria, Veneto e Cal… - Serox_Visual : @panapp @Alex_Tofa Oh si, su questo mi trovi d’accordo, infatti non so se riuscirebbero a riempire nuovamente il To… - GiaPettinelli : Covid: Tokyo verso richiesta stato di emergenza - granmartello : @simpaol E anche in Giappone, non sono rose e fiori. - tvbusiness24 : ??#Covid, l’Italia torna a dividersi in fasce di colore il 7 gennaio. Rischiano le misure più severe Liguria, Veneto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tokyo Covid: Tokyo verso richiesta stato di emergenza Agenzia ANSA In Giappone la donna più anziana del mondo: compie 118 anni

Spegne 118 candeline sulla torta la giapponese Kane Tanaka che, secondo l’autorevole testimonianza del Guiness dei primati e’ la donna più longeva al Mondo ancora in vita, attuale Decana dell’Umanità.

TennisTV non trasmetterà il torneo di Antalya

Il torneo turco non è in grado di garantire gli standard minimi richiesti dall'ATP per la trasmissione dei match ...

Spegne 118 candeline sulla torta la giapponese Kane Tanaka che, secondo l’autorevole testimonianza del Guiness dei primati e’ la donna più longeva al Mondo ancora in vita, attuale Decana dell’Umanità.Il torneo turco non è in grado di garantire gli standard minimi richiesti dall'ATP per la trasmissione dei match ...