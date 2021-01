Covid | se ne va a 58 anni Felice Ferri | fondò le Bna e guidò gli Arpioni

(Di sabato 2 gennaio 2021) Si è spento nei giorni scorsi a causa dela 58, fondatore delle Brigate nerazzurre dei tifosi dell’Atalanta e tour manager degli. Soprannominato “Gigante buono” per il suo fisico alto e robusto, di professione cuoco, aveva vissuto nella nostra città fino a una quindicina difa. Grande sostenitore dell’Atalanta, a metàsettanta era stato tra i fondatori delle Bna, uno dei gruppi storici degli ultrà della Curva Nord bergamasca. Proprio per questo era conosciuto da molte tifoserie italiane, che ora lo piangono con messaggi di cordoglio alla famiglia e sui Social. Manon amava solo la cucina e il calcio. L’altra sua grande passione era la musica: insieme al fratello Kino curò per diversi...

chetempochefa : Ivo Landi, 92 anni, e sua moglie Livia Arrighini, 88 anni, protagonisti della foto simbolo di questo periodo mentre… - repubblica : Dalla Spagnola al Covid, Fiorina si vaccina a 107 anni. Zingaretti: 'Esempio di fiducia nella medicina' - Corriere : La donna più anziana dell’Alto Adige ha sconfitto il Covid a 106 anni - __tronkthinking : @antomigliore84 Guarda del covid se ne parlando solo adesso. È anni che vedo ragazzi anche più giovani che anziché… - Mirandola59 : RT @ercazzaronero: @FrancescaMinie3 hai ragione nei scorsi anni di questo periodo sono stato influenzato e grazie a mascherina , distanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anni

La Stampa

Pavia, lavori da appaltare per 250mila euro: si parte dal rifacimento del tetto crollato. Tempi stretti grazie alla procedura semplificata introdotta per l’emergenza Covid ...Inoculare il vaccino anti-Covid non è più complicato di somministrare un qualunque altro siero. Fa male? Se per male si intendono le possibile reazioni avverse la ...