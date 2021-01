Covid, oltre 300 positivi oggi in Campania: 29 le persone decedute (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi attesta intorno al 10%, oggi, il rapporto tra i positivi e i test effettuati in Regione Campania. Per la precisione i nuovi positivi sono 392, a fronte di 3.209 tamponi effettuati. Purtroppo si registrano anche 29 deceduti. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 392 di cui: Asintomatici: 344 Sintomatici: 48Tamponi del giorno: 3.209 Totale positivi: 191.799 Totale tamponi: 2.059.031 ?Deceduti: 29 (*) Totale deceduti: 2.893 Guariti: 676 Totale guariti: 110.891 * 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi attesta intorno al 10%,, il rapporto tra ie i test effettuati in Regione. Per la precisione i nuovisono 392, a fronte di 3.209 tamponi effettuati. Purtroppo si registrano anche 29 deceduti. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regionedel giorno: 392 di cui: Asintomatici: 344 Sintomatici: 48Tamponi del giorno: 3.209 Totale: 191.799 Totale tamponi: 2.059.031 ?Deceduti: 29 (*) Totale deceduti: 2.893 Guariti: 676 Totale guariti: 110.891 * 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia ...

