Covid: ogni italiano ha perso 2.600 euro di reddito (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo la Cgia di Mestre la crisi avrebbe bruciato 156 miliardi di euro di ricchezza presente nel Paese. Durante quest'anno dovremmo risalire la china e recuperarne 83, registrando un saldo negativo ...

marattin : Come ogni giorno, ecco i dati aggiornati sulle vaccinazioni anti-COVID nel mondo (sia in numero assoluto che in per… - RobertoBurioni : I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccina… - ItaliaViva : Nel bollettino quotidiano sul Covid, con grande trasparenza, venga detto espressamente anche quanti vaccini vengono… - albastraniera : RT @NOSTATO: Ogni fine anno, il coroNAZISTA si sveglia e si inventa un nuovo Covid. Se sei un utile idiota, non solo gli credi, ma ti fai c… - Anguill_S_Italy : Replay del POST N. 10 - Divulgando il valore della bellezza dei 'Beni ambientali locali', invito tutti alla prudenz… -

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha comunicato che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste, sono emersi dodici casi di positività ...

Coronavirus: Sala, 'vaccino importante, politici diano l'esempio'

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - “Vaccinarsi è importante, perché più abbrevieremo questo periodo pandemico, e più saremo in condizione di cominciare a ...

