Covid oggi: i dati sul Coronavirus in Italia. Bollettino e contagi per regione (Di sabato 2 gennaio 2021) Sarà un Bollettino da interpretare con cautela quello sul Coronavirus in Italia del 2 gennaio. I dati Covid di oggi potrebbero infatti riflettere un numero più esiguo di tamponi processati nel giorno ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Sarà unda interpretare con cautela quello sulindel 2 gennaio. Idipotrebbero infatti riflettere un numero più esiguo di tamponi processati nel giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi: i dati sul Coronavirus in Italia. Bollettino e contagi per regione QUOTIDIANO.NET Vaccino, Francia al palo: 332 dosi in 5 giorni. Pelloux: «Stiamo facendo la figura dei fessi»

Poco più di 60 vaccinati contro il Covid al giorno: roba da piccolo ambulatorio di periferia e invece il dato è relativo a tutta la Francia. Cinque giorni dopo che ...

Covid, in Premier salta anche Burnley-Fulham

Il focolaio scoppiato all'interno del Fulham fa saltare la terza partita in Premier League. È già stata rinviata infatti la gara di domani contro il Burnley, dopo ...

