Covid, nelle Marche quasi 500 vaccinati: guida il Veneto, Val d'Aosta fanalino di coda (Di sabato 2 gennaio 2021) ANCONA - Sono quasi 500, per la precisione 499, i cittadini delle Marche a cui è stata inoculata una prima dose di vaccino anti-Covid. Si tratta del 5,6% di quelle consegnate (8.975) consegnate. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 2 gennaio 2021) ANCONA - Sono500, per la precisione 499, i cittadini dellea cui è stata inoculata una prima dose di vaccino anti-. Si tratta del 5,6% di quelle consegnate (8.975) consegnate. Il ...

GassmanGassmann : Io penso che le vaccinazioni nelle carceri, dove il covid è molto presente, anche per la sovrappopolazione degli is… - amnestyitalia : #Carceri Preoccupa la situazione nelle carceri italiane nel contesto del Covid-19. Diffusione dei contagi tra perso… - _MiBACT : #VaccineDay / Le primule di #museitaliani, archivi e biblioteche #MiBACT a sostegno della campagna di vaccinazione… - GiuseppeCigiu : RT @emmevilla: ?????? Al 1° gennaio, Toscana e Trentino-Alto Adige avevano già vaccinato oltre il 7% degli ospiti nelle loro RSA. È il modo m… - Fassonedomenic2 : RT @DocenteCarla: La vaccinazione dovrebbe essere un DOVERE...ma per come è nato il Covid e x come sono andate le cose...le perplessità nel… -