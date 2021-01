Covid, morto il padre del giornalista Peter Gomez (Di sabato 2 gennaio 2021) L'annuncio del direttore de ilfattoquotidiano.it. Filippo Gomez Homen è stato manager pubblicitario e pittore Leggi su today (Di sabato 2 gennaio 2021) L'annuncio del direttore de ilfattoquotidiano.it. FilippoHomen è stato manager pubblicitario e pittore

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Covid, senatore repubblicano morto a 60 anni La Stampa Allarme Covid al centralino della Città della Salute: 32 contagiati su 36 operatori

C’è un cluster di contagi da coronavirus al centralino della Città della Salute di Torino: su 36 operatori 32 sono stati infettati. Proprio per le assenze degli operatori la direzione sanitaria ha dov ...

Morto di Covid il padre di Peter Gomez

"Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà salut ...

