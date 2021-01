Covid, lotteria dei vaccini in Germania: “Nelle case di riposo dosi somministrate estraendo a sorte” (Di sabato 2 gennaio 2021) È caos in Germania per la somministrazione dei vaccini anti Covid Nelle case di riposo, tanto che per decidere chi dovrà ricevere prima la dose ci si appella a una specie di lotteria: si estrae a sorte. A denunciare quello che sta accadendo è stato l’ex segretario di Stato del ministero della Salute, Lutz Stroppe. “L’etichetta mi impedisce di scrivere cosa provo”, ha twittato Stroppe, raccontando quello che è accaduto nella struttura in cui è ospitata la madre. “Le dosi non bastano e si estrae a sorte” “Mia madre di 88 anni vive in una struttura per anziani a Francoforte. Le vaccinazioni contro il Covid 19 sono iniziate questa settimane, ma le dosi non sono sufficienti. C’è una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) È caos inper la somministrazione deiantidi, tanto che per decidere chi dovrà ricevere prima la dose ci si appella a una specie di: si estrae a. A denunciare quello che sta accadendo è stato l’ex segretario di Stato del ministero della Salute, Lutz Stroppe. “L’etichetta mi impedisce di scrivere cosa provo”, ha twittato Stroppe, raccontando quello che è accaduto nella struttura in cui è ospitata la madre. “Lenon bastano e si estrae a” “Mia madre di 88 anni vive in una struttura per anziani a Francoforte. Le vaccinazioni contro il19 sono iniziate questa settimane, ma lenon sono sufficienti. C’è una ...

