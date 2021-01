Covid Lombardia: il bollettino di oggi 2 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 2 gennaio 2021 - Se il buongiorno si vede dal mattino, sul fronte Covid non è rassicurante l'ìnizio del 2021 in Lombardia . Ieri in regione si contavano oltre 3.000 nuovi casi con un tasso di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 22021 - Se il buongiorno si vede dal mattino, sul frontenon è rassicurante l'ìnizio del 2021 in. Ieri in regione si contavano oltre 3.000 nuovi casi con un tasso di ...

stanzaselvaggia : In Lombardia ci sia prepara a fare pure il vaccino per il Covid privatamente. - MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, il virologo Pregliasco ha fatto l’iniezione: “Fra i primi in Lombardia, sto bene. È l’unico mod… - toniballarini : RT @gaiaitaliacom: Covid-19. In Lombardia usate meno del 3% delle dosi di vaccino consegnate - julyette17 : RT @gaiaitaliacom: Covid-19. In Lombardia usate meno del 3% delle dosi di vaccino consegnate -