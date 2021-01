Covid Lombardia, Gallera: "Dal 4 gennaio fino a 10mila vaccini al giorno" (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 2 gennaio 2021 - "Partirà da lunedì 4 gennaio , secondo la programmazione originaria della Direzione Generale Welfare, la vaccinazione del personale delle Asst, Irccs, Spedalità privata e Rsa. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 22021 - "Partirà da lunedì 4, secondo la programmazione originaria della Direzione Generale Welfare, la vaccinazione del personale delle Asst, Irccs, Spedalità privata e Rsa. ...

fattoquotidiano : Vaccini anti Covid, il caso Lombardia: usate meno del 3% delle dosi consegnate contro il 20% del Lazio e il 15% di… - stanzaselvaggia : In Lombardia ci sia prepara a fare pure il vaccino per il Covid privatamente. - MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - emarano55 : RT @stanzaselvaggia: In Lombardia ci sia prepara a fare pure il vaccino per il Covid privatamente. - statodelsud : Covid, in Lombardia 1.402 nuovi casi su 11.758 tamponi -