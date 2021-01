Covid, in Italia vaccinate oltre 45mila persone. In Germania sono già 130mila: cosa succede nel resto del mondo (Di sabato 2 gennaio 2021) sono 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia , secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. In testa la Provincia Autonoma di ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021)45.667 lecontro il coronavirus in, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. In testa la Provincia Autonoma di ...

