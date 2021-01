Covid in Italia: 364 morti, 11.381 i nuovi contagi (Di sabato 2 gennaio 2021) Si aggiorna di altri 364 decessi il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia, che raggiunge un totale di 74.985 morti. Calano rispetto a ieri i nuovi contagi, pari a 11.381. Sono 46mila i vaccinati (dato alle ore 13.30) su circa 480mila dosi di vaccino Pfizer/BioNTech arrivate in Italia, per cui è stata somministrata meno di una su dieci disponibili, con Trentino Alto Adige e Lazio fra i migliori, Lombardia (2,7%) e Abruzzo, Molise, Sardegna (sotto il 2%) tra i peggiori. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Si aggiorna di altri 364 decessi il bilancio della pandemia di coronavirus in, che raggiunge un totale di 74.985. Calano rispetto a ieri i, pari a 11.381. Sono 46mila i vaccinati (dato alle ore 13.30) su circa 480mila dosi di vaccino Pfizer/BioNTech arrivate in, per cui è stata somministrata meno di una su dieci disponibili, con Trentino Alto Adige e Lazio fra i migliori, Lombardia (2,7%) e Abruzzo, Molise, Sardegna (sotto il 2%) tra i peggiori.

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - RaiNews : In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pens… - Agenzia_Ansa : Covid: vaccinate oltre 45 mila persone in Italia #ANSAmotori - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Sono 11.831 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 67.174 #tamponi. Le vittime sono invece 364. Proseg… - luca85462875 : RT @guado77: @giuslit Da leggere tutto Dal 2011 Italia è ufficialmente un lager del IV Reich insieme alla Grecia... La dura disciplina di m… -